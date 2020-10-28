Активисты МО «Лахта-Ольгино» вышли на улицы с пикетами против переезда АБЗ №1

Участники движения «Против АБЗ» провели серию одиночных пикетов против переноса «Асфальтобетонного завода №1» из Коломяг в Конную Лахту. Активисты провели акции на перекрестке Юнтоловского и Гладышевского проспектов рядом с ЖК «Юнтолово», сообщило издание «Деловое ТВ».

Петербуржцы недовольны планами руководства АБЗ №1 разместить предприятие в непосредственной близости от жилых домов. Такое соседство может негативно отразиться на здоровье местных жителей и на экологии района в целом.

Одиночный пикет, как ещё один способ привлечь внимание властей в условиях действующих ограничений <…> – отметили активисты в группе движения в социальной сети «ВКонтакте».

Несколько месяцев жители МО «Лахта-Ольгино» обращаются к петербургским чиновникам с требованием отменить переезд завода, считая, что перенос предприятия собираются осуществить незаконно. Территория, где планируется разместить АБЗ №1, входит в охраняемый район Финского залива. Поэтому такие предприятия там запрещено строить согласно постановлению СанПиН 2.1.5.2582-10.

Местные жители отмечают, что работа завода может негативно отразится на флоре и фауне Конной Лахты и ее природных достопримечательностях. Ранее по заказу активистов там была проведена экологическая экспертиза. Специалисты центра «ЭКОМ» исследовали данный участок и выявили, что на территории, куда собираются перенести завод, гнездятся птицы, занесенные в Красные книги Петербурга и Ленобласти.

На основании этого исследования депутат Заксобрания Надежда Тихонова внесла в региональный парламент законопроект о необходимости проведения комплексной экологической экспертизы ранее исследованного «ЭКОМ» участка. Если исследование покажет, что эта территория имеет высокую природную ценность, ее признают ООПТ (Особо охраняемой природной территорией). В этом случае там будет запрещено строить заводы и другие вредные предприятия. В настоящее время проблему переноса АБЗ №1 рассматривают в Смольном.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.10.20

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