«Сестра Греты Тунберг» встала в «вечный пикет» против переноса АБЗ № 1

«Шестиюродная сестра Греты Тунберг» «АБЗета СТОПберг» будет отстаивать интересы жителей МО «Лахта-Ольгино». «АБЗета» проводит бессрочный пикет у Юнтоловского заказника против строительства асфальтобетонного завода «АБЗ №1». Ею уже заинтересовались пользователи социальных сетей и журналисты.

Петербургские экоактивисты решили привлечь внимание властей города к проблеме переноса АБЗ №1, имеющего репутацию экологически небезопасного, в Конную Лахту, окруженную природными заповедниками. Взяв за основу образ популярной шведской защитницы экологии Греты Тунберг, жители города создали свою версию – «АБЗету СТОПберг», пишет «Комсомольская правда».

У «АБЗеты» уже есть свой аккаунт в Instagram, где она рассказывает о своей природоохранной деятельности. Узнав, что «АБЗ №1» может нанести непоправимый ущерб расположенным неподалеку заказникам, она тут же приехала в Санкт-Петербург, где будет бороться против переноса завода в Конную Лахту. «АБЗета СТОПберг» уверена, что проблему лучше всего предотвратить сразу, чем потом устранять ее последствия.

Бессрочный пикет «АБЗеты» начался вчера, 3 ноября. Эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание жителей города. Каждый желающий может стать участником флешмоба, опубликовав пост или фото с хэштегом «#абзнамнесосед».

Проектом экоактивистов заинтересовались журналисты. О пикете «картонной АБЗеты СТОПберг» написали региональные и федеральные СМИ. В социальных сетях тоже активно обсуждают неожиданное появление в Юнтолово «гостьи из Швеции». Записи с «АБЗетой» в «ВКонтакте» собрали более 17000 просмотров, отметила «Комсомольская правда». В настоящее время сообщается о демонтаже фигуры «АБЗеты» со своего места для пикета у Юнтоловского заказника. Когда появится новая картонная фигура – не сообщается.

Напомним, на данный момент асфальтобетонный завод «АБЗ №1» расположен в Коломягах. На протяжении многих лет жители района дышат вредными выбросами с предприятия. Несколько лет назад власти города решили избавить жителей МО Коломяги от «токсического соседа». Весной текущего года в качестве площадки для перебазирования выбрали промзону «Конная Лахта». Местные жители выступили против данного решения. Объединившись в движение «Против АБЗ», они ратуют за перенос асфальтобетонного завода далеко за пределы города. По мнению активистов, переезд производства «АБЗ №1» в Конную Лахту противоречит действующему законодательству. Предприятие представляет угрозу расположенным рядом охраняемым природным объектам.

Недавняя экспертиза, проведенная Центром «ЭКОМ», показала, что в районе Конной Лахты, захватывающей участок и для АБЗ № 1, обитают птицы и растения, занесенные в Красные Книги. Депутат петербургского ЗакСа Надежда Тихонова подала на рассмотрение законопроект о проведении в указанной зоне комплексного экологического обследования. По результатам проверки Конную Лахту могут признать заповедной зоной.

Известно, что администрации завода предлагали другие площадки для переноса предприятия. Например, промзоны «Ржевка» и «Саперная». Но в дирекции «АБЗ №1» предложения отклонили.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.11.20

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