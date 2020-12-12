В Ленобласти нашли тело мужчины в мусорном баке

В Ленинградской области обнаружили труп 20-летнего молодого человека. Мужчину зарезали, а тело выбросили в мусорный контейнер.

Убийство произошло в городе Шлиссельбург. Труп был завернут в покрывало. На теле обнаружили множественные колото-резаные ранения шеи, грудной клетки и конечностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным местных СМИ, убитый был футболистом. Один из знакомых погибшего предположил, что тот связался с плохой компанией, в которой употребляли наркотики.

Следователи назначили криминалистические экспертизы. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, сообщили в региональном управлении СКР.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.12.20

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