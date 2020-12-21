Под Петербургом нашли пакеты с человеческими останками

В Ленинградской области обнаружили останки человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Страшную находку сделали в подвале многоквартирного жилого дома в Гатчине. Тело было завернуто в пакеты, которые фрагменты отчленены. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пакетах обнаружили мумифицированные останки: череп и кости. По предварительным данным, человек скончался более года назад.

Кроме того, на месте происшествия следователи изъяли истлевшие фрагменты рабочего комбинезона, резиновый сапог, перчатку и бутылку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.12.20

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