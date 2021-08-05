В Карелии произошла массовая гибель рыбы

Прокуратура Карелии проводит проверку после массовой гибели рыбы на озере в Медвежьегорском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее местные СМИ и телеграм-каналы сообщили со слов очевидцев, что на озере Елмозеро обнаружили множество погибшей ряпушки. Местные жители предполагают, что причиной гибели рыбы могли стать действия владельцев форелевого хозяйства, расположенного на озере.

«В ходе надзорных мероприятий с выездом на место будут приняты меры к установлению причин гибели рыбы и размера причиненного окружающей среде ущерба», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что по итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 05.08.21

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