На предвыборных плакатах часть России оказалась в составе Германии

В Германии неизвестные развесили предвыборные плакаты, на которых Калининградская область оказалась в составе страны. Об этом сообщает местная газета Nordkurier.

Плакаты являются копиями тех, которые использовались политическими партиями в 1949 году. Агитация 72-летней давности печаталась Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-социальным союзом (ХСС). На плакатах изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши.

В Христианско-демократическом союзе заявили, что не имеют отношения к этой акции. Представитель политического движения Ханнес Деттманн отметил, что подобная агитация вводит в заблуждение и должна быть убрана.

Исторические плакаты появились по всей федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Расследование поручено прокуратуре города Росток.

Калининградская область была присоединена к СССР по итогам Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции. Тогда же большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 26.08.21

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