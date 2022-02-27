Евгений Пригожин одним из первых в Петербурге вывесил флаг Республик Донбасса на своем офисе

Теперь на здании офиса петербургского бизнесмена на Васильевском острове флаг объединенного Донбасса соседствует с российским.

Фото: РИА «Новый День»

Флешмоб «мне не стыдно» в поддержку российских военных, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины, стартовал в социальных сетях в противовес «всепропальщицкому» «нет войне» 26 февраля. К нему присоединились известные ведущие, актеры и журналисты. Еще один с хештегом #своихнебросаем, набирает обороты прямо сейчас. Помимо этого граждане России в поддержку русским солдатам начали клеить на машины буквы Z.

Вывесив на фасаде здания своего офиса на Васильевском острове Евгений Пригожин, по сути, дал старт акции по поддержке российских войск, защищающих сегодня независимые республики ДНР и ЛНР.

Ранее «Федеральное агентство новостей», в попечительский совет которого входит петербургский предприниматель, опубликовал колонку Евгения Пригожина о происходящем прямо сейчас на Украине. В ней бизнесмен назвал операцию по денацификации страны «микрохирургией» – точечные удары по очагам напряжения местных нацистов, которые минуют мирных жителей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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