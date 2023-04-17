В России могут запретить промышленный вылов семги в Белом море

Власти рассмотрят замену промышленного лова семги в Белом море на любительскую рыбалку. С таким предложением выступила экологическая ассоциация «Русский лосось».

В Росрыболовство поступил запрос на рассмотрение возможности полного запрета промышленной добычи семги в бассейне Белого моря, в который входят реки Северная Двина, Онега и ряд других рек в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, а также в Карелии. По мнению ассоциации, ограничения по вылову в Белом море необходимы для сохранения популяции, пишет РБК.

Запасы атлантического лосося катастрофически снизились во всем мире, в том числе в Америке, Западной Европе и на севере России. Сейчас популяции этого вида рыб уже подорваны или почти утрачены во многих северных реках – например, в Печоре, Северной Двине, Мезени, Онеге, а также бассейнах озер Ладога и Онега.

Снижение запасов связано как с природными факторами (изменение климата), так и с деятельностью человека – ухудшением мест обитания в реках из-за загрязнения, мелиорации и гидротехнических сооружений, препятствующих проходу рыб к нерестилищам, а также влиянием аквакультуры, промысловым ловом, браконьерством и т.д.

В отличие от других регионов России лосось из рек Белого моря не уходит на нагул в районы Северной Атлантики, а остается в Белом море, то есть не облавливается промыслом в других странах. В связи с этим ассоциация попросила для сохранения популяции ввести полный запрет на промышленный вылов семги в бассейне Белого моря и отказаться от предоставления там промышленных квот для прибрежного рыболовства.

В свою очередь в Росрыболовстве подчеркнули, что для принятия подобных серьезных мер необходимо получить научное обоснование и «уже на основании заключения науки принимать окончательное решение».

Архангельск, Зоя Осколкова

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