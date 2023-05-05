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Пятница, 5 мая 2023, 11:38 мск

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В Ленобласти задержали повара-расчленителя

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве человека, чьи останки были обнаружены ранее в разное время. Расчленитель признал свою вину и рассказал, как расправился со своей жертвой.

27-летнего повара задержали накануне в Выборге. Он рассказал, что перерезал горло своему знакомому в съемной квартире еще в начале декабря 2022 года, пишет «Фонтанка».

Затем преступник расчленил тело тесаком для мяса и избавлялся от останков, раскидывая их по району в течение следующих месяцев. При осмотре места преступления эксперты нашли видимые следы крови.

17 апреля в районе гаражного комплекса под Выборгом прохожий обнаружил человеческую ногу. Конечность была упакована в целлофановый пакет. Две недели спустя 17-летний подросток нашел три пакета с расчлененным телом рядом с забором стадиона Университета гражданской авиации.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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