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Понедельник, 5 июня 2023, 13:54 мск

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В Санкт-Петербурге неизвестные застрелили бизнесмена на улице

В Санкт-Петербурге был застрелен генеральный директор строительной компании. Предполагается, что речь идет о заказном убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Мужчина находился на строительной площадке, расположенной на Глухарской улице, когда в него выстрелили семь раз. От полученных ранений пострадавший скончался.

Злоумышленники скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Предположительно, их было трое, стреляли через забор, а затем уехали на автомобиле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве одной из версий рассматривается заказное убийство.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,