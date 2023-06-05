В Санкт-Петербурге неизвестные застрелили бизнесмена на улице

В Санкт-Петербурге был застрелен генеральный директор строительной компании. Предполагается, что речь идет о заказном убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Мужчина находился на строительной площадке, расположенной на Глухарской улице, когда в него выстрелили семь раз. От полученных ранений пострадавший скончался.

Злоумышленники скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Предположительно, их было трое, стреляли через забор, а затем уехали на автомобиле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве одной из версий рассматривается заказное убийство.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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