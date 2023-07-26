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Среда, 26 июля 2023, 14:53 мск

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На реке Северная Двина произошел разлив нефтепродуктов

В Архангельской области выявили разлив нефтепродуктов на Северной Двине. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Выяснили, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна «Касимов», принадлежащего АО «Бункерная компания». На воде обнаружили значительное нефтяное пятно – примерно 0,5 на 4 км», – написала Радионова в своем телеграм-канале.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают точный объем загрязнения и берут пробы воды, чтобы оценить нанесенный природе ущерб.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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