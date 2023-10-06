Норвегия не готова оплатить ущерб за съеденный оленями в России лишайник

Норвегия не согласна с суммой компенсации, которую требует РФ за несанкционированный выпас норвежских оленей в российском заповеднике. Российская сторона назвала сумму в 47 млн крон, тогда как в Осло согласны заплатить только 50 тысяч.

Норвежские олени нанесли ущерб заповеднику «Пасвик», который представляет собой узкую полосу, вытянутую на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. Уже много лет частные животные заходят на территорию заповедника через границу по реке Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской территории.

На очередной встрече обсуждался размер компенсации за съеденный оленями ценный лишайник. «Норвежская сторона не готова оплатить 47 млн норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года – в размере 50 тысяч норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году», – говорится в сообщении на странице заповедника.

При этом норвежская сторона признает высокую ценность заповедника «Пасвик» как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере. Для окончательного урегулирования вопроса стороны планируют в будущем еще две встречи.

Москва, Зоя Осколкова

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