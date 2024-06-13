На берегу Белого моря нашли обезглавленные туши гренландских тюленей

Жители Мурманской области обнаружили на берегу Белого моря туши гренландских тюленей. Правоохранительные органы проводят проверку.

В полицию обратилась жительница села Кузрека. Женщина опасалась, что погибшие нерпы привлекут в населенный пункт медведей, сообщает региональное управление МВД.

Прибывшие на место оперативники насчитали на протяжении километра вдоль береговой линии 13 туш гренландских тюленей. Трупы животных находились в стадии сильного разложения и гниения, а у 11 особей не было головы и задних конечностей.

Правоохранителям устанавливают причины гибели животных. Отмечается, что млекопитающие этого вида не входят в перечень краснокнижных животных.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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