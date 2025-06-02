В Санкт-Петербурге произошел разлив нефтепродуктов в порту. Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводит проверку.
Инцидент произошел ночью во время заправки рыболовного судна. При перекачке мазута произошла утечка, в воду попало от 50 до 100 кг нефтепродуктов.
Сотрудники порта сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и известили все необходимые службы.
Утечку устранили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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