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Понедельник, 2 июня 2025, 12:44 мск

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В Санкт-Петербурге произошел разлив нефтепродуктов

В Санкт-Петербурге произошел разлив нефтепродуктов в порту. Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводит проверку.

Инцидент произошел ночью во время заправки рыболовного судна. При перекачке мазута произошла утечка, в воду попало от 50 до 100 кг нефтепродуктов.

Сотрудники порта сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и известили все необходимые службы.

Утечку устранили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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