Полиция проверила «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге: десятки мигрантов попались на нарушениях

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства на территории торгового комплекса «Апраксин двор». Как говорится в сообщении пресс-службы питерского главка МВД, десятки приезжих попались на нарушениях.
«Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства», – уточнили в полиции.
Мигрантов доставили в отдел внутренних дел для привлечения к административной ответственности. «Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны», – подчеркнули в питерском главке МВД.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Апраксин двор» находится под контролем выходцев из Азербайджана.
Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»