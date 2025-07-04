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Пятница, 4 июля 2025, 19:00 мск

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Полиция проверила «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге: десятки мигрантов попались на нарушениях

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства на территории торгового комплекса «Апраксин двор». Как говорится в сообщении пресс-службы питерского главка МВД, десятки приезжих попались на нарушениях.

«Всего в ходе мероприятия, ориентированного в первую очередь на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, было проверено 319 иностранных граждан. У нескольких десятков из них полицейские выявили нарушения миграционного законодательства», – уточнили в полиции.

Мигрантов доставили в отдел внутренних дел для привлечения к административной ответственности. «Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы нашей страны», – подчеркнули в питерском главке МВД.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Апраксин двор» находится под контролем выходцев из Азербайджана.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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