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Политика

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Публикации за 17.03.17

Минобороны: доклады Запада по Сирии – бесполезны / «Деньги лучше бы направили на оказание реальной помощи»
Фото: Reuters

Минобороны: доклады Запада по Сирии – бесполезны «Деньги лучше бы направили на оказание реальной помощи»

«Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей «свидетельствах» местных «активистов», скорее вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии». Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, говоря о публикуемых на Западе докладах по гуманитарной ситуации в Сирии.

По его словам, в их публикации «слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты».

Кроме того, как передает РИА «Новости», представитель Минобороны отметил, что такие доклады не смогут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой. Если бы западные телекомпании вместо своих сюжетов о якобы «ужасах» в Алеппо ставили рекламу и прибыль от нее направляли на помощь жителям, «там цвел бы сейчас город-сад», добавил Конашенков.

«Поэтому немалые деньги, затраченные на подготовку многочисленных фолиантов, лучше бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены», – резюмировал он. Ранее Международный комитет Красного Креста сообщал, что в Сирии в гуманитарной помощи нуждаются 13 миллионов человек, из них четыре миллиона живут в осажденных и труднодоступных районах.

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Москва – Дамаск. Другие новости 17.03.17

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