Путин: Китай не стремится поглотить Россию. «Мы ничего не боимся»

Публикации за 15.05.17

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс, один пусть» в Пекине заявил, что осуществляемые совместно с Китаем бизнес-проекты не приведут в будущем к экономическому поглощению России КНР.

«Россия не та страна, которая чего-то боится, – сказал глава государства. – И уж совершенно точно действия Китая не направлены на какое-то поглощение».

По словам Путина, нужно пользоваться теми возможностями, которые возникают в результате сотрудничества с Китаем.

Президент России при этом отметил, что Москва и Пекин принимают все решения совместно. По оценке Путина, Китай на данный момент демонстрирует миру открытость.

Пекин, Светлана Петрова

Пекин. Другие новости 15.05.17

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