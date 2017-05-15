NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 15.05.17

Путин: Китай не стремится поглотить Россию. «Мы ничего не боимся»
Фото: Kremlin.ru

Путин: Китай не стремится поглотить Россию. «Мы ничего не боимся»

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс, один пусть» в Пекине заявил, что осуществляемые совместно с Китаем бизнес-проекты не приведут в будущем к экономическому поглощению России КНР.

«Россия не та страна, которая чего-то боится, – сказал глава государства. – И уж совершенно точно действия Китая не направлены на какое-то поглощение».

По словам Путина, нужно пользоваться теми возможностями, которые возникают в результате сотрудничества с Китаем.

Президент России при этом отметил, что Москва и Пекин принимают все решения совместно. По оценке Путина, Китай на данный момент демонстрирует миру открытость.

Пекин, Светлана Петрова

Пекин. Другие новости 15.05.17

Госдуме предложат сажать на 5 лет «карусельщиков» на выборах. / Подмосковные власти заказали пиар-услуги почти на 2 млрд рублей у собственных структур. / «Время не пришло»: Путин вновь отвертелся от вопроса об участии в выборах.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter