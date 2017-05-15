NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 15.05.17

Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО) / Пекин готов инвестировать в международные проекты $124 млрд
Фото: пресс-служба Кремля

Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО) Пекин готов инвестировать в международные проекты $124 млрд

Президент России Владимир Путин принял участие в первом заседании круглого стола лидеров Международного форума «Один пояс, один путь» состоявшемся в Пекине, в ходе которого обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия и развития партнёрских отношений.

В своём выступлении российский лидер подчеркнул, что создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность в координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и в других регионах мира.

Новый День: Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО)

Фото: здесь и далее пресс-служба Кремля

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин напомнил о решении по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». Формирование большого евразийского партнёрства предусматривает налаживание многосторонней кооперации с участием стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Предполагается создать систему соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности.

«Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс – один путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами. Важно, чтобы все интеграционные структуры, как уже существующие в Евразии, так и вновь формируемые, опирались на универсальные общепризнанные правила, конечно, учитывали и особенности национальных моделей развития государств-участников, выстраивались открыто и прозрачно», – подчеркнул Владимир Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь пообещал вложить 124 млрд долларов в строительство портов, дорог и других видов инфраструктуры в мире. Открывая форум, он подчеркнул, что Пекин не стремится к усилению своего влияния, а хочет, чтобы от проекта выиграли все. Предложения Пекина нашли поддержку у Владимира Путина, однако эксперты отмечают, что модернизация трассы Китай – Центральная Азия – Европа может снизить значение Транссиба. Кроме того, роль КНР в бывших советских республиках будет расти, а российская – снижаться.

Новый День: Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО)

Давая старт саммиту, в котором участвуют лидеры 29 государств, китайский лидер заявил, что его страна намерена направить в виде помощи развивающимся странам и международным институтам Китай намерен предоставить 9 млрд долл. Он также поспешил заверить дипломатов западных стран, что план Нового шелкового пути – это вовсе не попытка продвинуть интересы Китая в глобальном плане в ущерб другим, пишет «». «Мы не повторим старый путь, когда враги вели между собой игры за влияние. Вместо этого мы создадим новую модель сотрудничества и взаимной выгоды», – сказал он. Словом, идея китайская, но благодаря ей выиграют все.

Стоит отметить, что Япония и Индия воздержались от участия в форуме из опасений, что под лозунгом развития скрываются геополитические амбиции второй экономики мира. ВВС отмечает, что руководители США и ряда других западных стран тоже не прибыли. Эксперты отмечают, что у властей США и стран ЕС имеются подозрения, что Китай претендует на глобальное лидерство, когда Запад занят своими внутренними проблемами.

Судя по выступлению Путина в Пекине, Москва эти страхи не разделяет. Китай остается самым крупным торговым партнером РФ. По прогнозам китайского Министерства коммерции, по итогам года товарооборот увеличится до 80 млрд долларов.

Новый День: Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО)

Путин заявил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию станет ключевым событием в двусторонних отношениях. «Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы», – отметил он.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.05.17

Японцы создадут летающий автомобиль к 2019 году. / КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Вашингтон: Ракета упала слишком близко к России. / 30 млн евро и голый зад: победителем «Евровидения – 2017» стал певец из Португалии.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ / /

В рубриках

/ / / / / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter