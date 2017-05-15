Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО) / Пекин готов инвестировать в международные проекты $124 млрд

Публикации за 15.05.17

Президент России Владимир Путин принял участие в первом заседании круглого стола лидеров Международного форума «Один пояс, один путь» состоявшемся в Пекине, в ходе которого обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия и развития партнёрских отношений.

В своём выступлении российский лидер подчеркнул, что создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность в координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и в других регионах мира.

Фото: здесь и далее пресс-служба Кремля

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин напомнил о решении по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». Формирование большого евразийского партнёрства предусматривает налаживание многосторонней кооперации с участием стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Предполагается создать систему соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности.

«Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс – один путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами. Важно, чтобы все интеграционные структуры, как уже существующие в Евразии, так и вновь формируемые, опирались на универсальные общепризнанные правила, конечно, учитывали и особенности национальных моделей развития государств-участников, выстраивались открыто и прозрачно», – подчеркнул Владимир Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь пообещал вложить 124 млрд долларов в строительство портов, дорог и других видов инфраструктуры в мире. Открывая форум, он подчеркнул, что Пекин не стремится к усилению своего влияния, а хочет, чтобы от проекта выиграли все. Предложения Пекина нашли поддержку у Владимира Путина, однако эксперты отмечают, что модернизация трассы Китай – Центральная Азия – Европа может снизить значение Транссиба. Кроме того, роль КНР в бывших советских республиках будет расти, а российская – снижаться.

Давая старт саммиту, в котором участвуют лидеры 29 государств, китайский лидер заявил, что его страна намерена направить в виде помощи развивающимся странам и международным институтам Китай намерен предоставить 9 млрд долл. Он также поспешил заверить дипломатов западных стран, что план Нового шелкового пути – это вовсе не попытка продвинуть интересы Китая в глобальном плане в ущерб другим, пишет «Независимая газета». «Мы не повторим старый путь, когда враги вели между собой игры за влияние. Вместо этого мы создадим новую модель сотрудничества и взаимной выгоды», – сказал он. Словом, идея китайская, но благодаря ей выиграют все.

Стоит отметить, что Япония и Индия воздержались от участия в форуме из опасений, что под лозунгом развития скрываются геополитические амбиции второй экономики мира. ВВС отмечает, что руководители США и ряда других западных стран тоже не прибыли. Эксперты отмечают, что у властей США и стран ЕС имеются подозрения, что Китай претендует на глобальное лидерство, когда Запад занят своими внутренними проблемами.

Судя по выступлению Путина в Пекине, Москва эти страхи не разделяет. Китай остается самым крупным торговым партнером РФ. По прогнозам китайского Министерства коммерции, по итогам года товарооборот увеличится до 80 млрд долларов.

Путин заявил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию станет ключевым событием в двусторонних отношениях. «Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы», – отметил он.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.05.17

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