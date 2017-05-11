Россия и Китай запланировали две встречи на высшем уровне / Первая состоится в Пекине, вторая – в Москве

Публикации за 11.05.17

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом в начале июля. В рамках поездки ожидается, что китайский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным второй раз за текущий год, рассказал российский посол в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, первая в этом году встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится уже через несколько дней, 14-15 мая, на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. «Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию», – цитирует «Росбалт» слова Денисова.

По словам дипломата, лидеры двух стран также будут поддерживать контакты в течение всего года: в сентябре в городе Сямэнь состоится саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а позднее президент РФ и председатель КНР смогут встретиться на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 11.05.17

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