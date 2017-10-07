Суббота, 7 октября 2017, 09:57 мск

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Политика

Пентагон: Россия, Сирия и Иран не способны победить ИГ*

Пентагон: Россия, Сирия и Иран не способны победить ИГ*
Фото army.mil

В США усомнились в том, что российские войска в сотрудничестве с армией Сирии и Ирана способы полностью ликвидировать запрещенную в РФ организацию «Исламское государство». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

«Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ*, даже если они смогут временно занять некоторую территорию. Становление ИГИЛ* частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим, и ИГИЛ*, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории», – цитирует Пэхона .

Представитель Пентагона также отметил, что Москва и Дамаск не могут говорить о долговременном успехе по освобождению территории Сирии от террористов и не могут создать условий, чтобы боевики не вернулись в освобожденные районы. В то же время он напомнил, что США находятся в арабской республике для борьбы с терроризмом и будут продолжать свою деятельность, пока ИГ* остается угрозой.

Накануне, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что, благодаря усилиям российских ВКС, под контролем террористов осталось менее 10% территории Сирии. При этом он обвинил американские войска в том, что они лишь «созерцали наступления «халифата», «вооружали головорезов» и «подсчитывали дни до свержения законной власти в Сирии».

*ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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