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Воскресенье, 22 октября 2017, 14:22 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Известный грузинский футболист стал мэром Тбилиси

Известный грузинский футболист стал мэром Тбилиси
Фото: kaladze.com

Известный грузинский футболист Каха Каладзе уверенно выиграл выборы мэра Тбилиси. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 100% бюллетеней он набрал 51,06% голосов.

За Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек. Всего в столице зарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% – около 410 тысяч человек, передает Грузия-Online.

Стоит отметить, что правящая партия «Грузинская мечта», которую представляет Каладзе, также побеждает на выборах депутатов сакребуло (местных органов самоуправления) 64 городов и муниципалитетов страны и набирает 56,06% голосов избирателей после обработки бюллетеней с 63,97% избирательных участков.

Каха Каладзе после победы «Грузинской мечты» на выборах 2012 года был назначен министром энергетики и природных ресурсов Грузии.

В прошлом Каладзе был капитаном сборной Грузии по футболу, дважды выигрывал Лигу чемпионов. Долгое время выступал за итальянский «Милан».

Москва, Светлана Антонова

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