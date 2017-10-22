Известный грузинский футболист стал мэром Тбилиси

Известный грузинский футболист Каха Каладзе уверенно выиграл выборы мэра Тбилиси. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 100% бюллетеней он набрал 51,06% голосов.

За Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек. Всего в столице зарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% – около 410 тысяч человек, передает Грузия-Online.

Стоит отметить, что правящая партия «Грузинская мечта», которую представляет Каладзе, также побеждает на выборах депутатов сакребуло (местных органов самоуправления) 64 городов и муниципалитетов страны и набирает 56,06% голосов избирателей после обработки бюллетеней с 63,97% избирательных участков.

Каха Каладзе после победы «Грузинской мечты» на выборах 2012 года был назначен министром энергетики и природных ресурсов Грузии.

В прошлом Каладзе был капитаном сборной Грузии по футболу, дважды выигрывал Лигу чемпионов. Долгое время выступал за итальянский «Милан».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.10.17

Минобороны РФ о «победе» США над террористами в Сирии: разбомбили Ракку, как Дрезден. / Навальный вышел на свободу: готовится выступить на митинге в Астрахани. / Мадрид решил уничтожить автономию в Каталонии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»