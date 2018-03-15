Зеркальный ответ: Россия вышлет британских дипломатов

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона о высылке из страны 23 сотрудников посольства РФ. Об этом объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сроки он не уточнил, отметив лишь, что это произойдет «скоро», передает РИА «Новости».

Лавров при этом назвал хамскими и голословными обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя, изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументированно на абсолютно хамские обвинения в наш адрес, бездоказательные, голословные, сказал: «Давайте примем документ о том, что необходимо провести расследование на основе конвенции о запрещении химического оружия», – цитирует министра «Интерфакс». Однако, по его словам, представитель Британии заблокировал это предложение. «Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавшими их американцами», – отметил Лавров.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет в ближайшее время ответные меры в связи с действиями Лондона. Он отметила, что Россия надеялась начать диалог с британскими властями по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, но на все официальные запросы получила «ничего не значащие отписки». Захарова назвала обвинения Лондона в адрес России в причастности к покушению на бывшего российского разведчика «абсолютно сумасшедшими», а действия Британии – «информационно-политическим шоу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что обвинения в адрес России по делу Скрипаля содержат все признаки провокации. «Обвинения ничем не подкреплены. Более того, обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости». «В целом позиция британской стороны нам кажется абсолютно безответственной», – заметил Песков. По его словам, Москва продолжит последовательно объяснять свою позицию международному сообществу, что не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.

Как сообщал «Новый День», накануне власти Великобритании приняли решение в течение недели выслать из страны 23 российских дипломата, чтобы «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». «Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать», – заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Кроме того, Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне, и подчеркнула, что Британия заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона. При этом британский премьер пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.

МИД России назвал заявление Мэй «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ Москвы.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почти сразу заявила, что к преступлению причастна российская сторона, при этом никаких доказательств предоставлено не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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