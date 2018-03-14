МИД РФ пообещал скорый ответ на «грубую провокацию» британского премьера

Министерство иностранных дел России выступило с жестким заявлением по поводу сегодняшней речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила новых антироссийских шагах своего правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», МИД РФ назвал это «грубой провокацией под фальшивым предлогом» и пообещал скорый ответ Москвы.

«Заявление премьер-министра Великобритании Т.Мэй в парламенте 14 марта о мерах «наказания» России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ считает «категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов».

«Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию», – заявил МИД РФ.

«Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», – уточнили также в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал «Новый День», сегодня власти Великобритании приняли решение в течение недели выслать из страны 23 российских дипломата, чтобы «подорвать деятельность российской разведки в Британии на долгие годы». «Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать», – заявила Мэй.

Кроме того, Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне, и подчеркнула, что Британия заморозит российские государственные активы, если появятся доказательства, что они используются против Лондона. При этом британский премьер пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.

Комментируя эту ситуацию, в интервью РИА «Новый День» российский политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов высказал мнение, что таким образом Лондон, в том числе, пытается повлиять и на политику других европейских столиц в отношениях с Россией.

Он отметил, что скандал с отравлением Скрипаля нужно рассматривать в контексте общей политики, которую Запад выбрал по отношению к России.

«Дальше – информационное давление и в контексте выборов, и в контексте чемпионата мира по футболу. В долгосрочном плане – это часть большой работы по превращению России в страну-изгоя», – пояснил эксперт.

«Это еще одна точка давления на Москву, которая может в обозримой перспективе вызвать дополнительные санкционные списки, скорее всего, точечные – по персоналиям и компаниям. В британской юрисдикции находится большое количество активов, так скажем, российского происхождения – это может быть чувствительно для многих», – сказал Ремизов.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, обвиненный в связях с британской разведкой, и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. В полиции произошедшее сочли попыткой убийства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почти сразу заявила, что к преступлению причастна российская сторона, при этом никаких доказательств предоставлено не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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