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Вторник, 22 мая 2018, 22:01 мск

Новости Политика

Карьерный взлет: племянник Кадырова назначен главой Курчалойского района Чечни

Фото: официальная страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

В Чечне назначен временный глава Курчалойского района. Им стал племянник главы республики Рамзана Кадырова – 23-летний Хамзат Кадыров. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, представляя нового руководителя, назвал его «грамотным специалистом, способным эффективно организовать работу на доверенном участке».

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По оценке Даудова, Хамзат «оправдает оказанное доверие и справится с задачами, стоящими перед ним».

Отметим, что ранее Кадыров-младший занимал пост первого заместителя главы Курчалойского района.

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Хамзат Кадыров окончил с отличием факультет госуправления в Чеченском государственном университете и Центароевскую школу хафизов, носящую имя Зелимхана Кадырова.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 22.05.18

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