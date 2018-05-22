Карьерный взлет: племянник Кадырова назначен главой Курчалойского района Чечни

В Чечне назначен временный глава Курчалойского района. Им стал племянник главы республики Рамзана Кадырова – 23-летний Хамзат Кадыров. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, представляя нового руководителя, назвал его «грамотным специалистом, способным эффективно организовать работу на доверенном участке».

По оценке Даудова, Хамзат «оправдает оказанное доверие и справится с задачами, стоящими перед ним».

Отметим, что ранее Кадыров-младший занимал пост первого заместителя главы Курчалойского района.

Хамзат Кадыров окончил с отличием факультет госуправления в Чеченском государственном университете и Центароевскую школу хафизов, носящую имя Зелимхана Кадырова.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 22.05.18

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