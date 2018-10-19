Шойгу дал оценку российско-китайским отношениям

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая находятся на подъеме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах, показывают пример ответственного подхода к решению международных проблем. Об этом Шойгу заявил в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

«В настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю их историю», – приводит слова российского министра РИА «Новости». Шойгу также отметил, что динамичное взаимодействие в военной и военно-технической областях являются свидетельством особой степени политического доверия между странами.

Данная встреча предоставила возможность обсудить наиболее актуальные вопросы, в числе которых ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, Ливии и других регионах, рассказал глава российского оборонного ведомства, добавив, что Москва и Пекин «намерены полностью реализовать имеющиеся договоренности в сфере военно-технического сотрудничества».

Ранее сообщалось, что в Пентагоне усомнились в возможности создания военного союза России и Китая.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.18

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