российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 июня 2019, 21:53 мск

Новости Политика

Экс-губернатор Ивановской области попался на расхищении бюджета

Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области, ныне депутата Ивановской областной думы седьмого созыва Павла Конькова. Как сообщила пресс-служба ведомства, высокопоставленный чиновник подозревается с расхищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Вместе с экс-главой региона задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей.

При взаимодействии с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователями СК России проведены обыски и иные следственные действия на территории городов Москвы, Иваново и Воронежа.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативная съемка СКР

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 01.06.19

«Россия – оккупант», и точка: Киев окончательно отказался от референдума по Донбассу. / В президентском фонде отказались от затонувших картин Айвазовского. / Итоги недели от «Нового Дня»: снова сквер и храм, платная дорога и неожиданная мусорная радость (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

В Кабардино-Балкарии схватили банду полицейских во главе с замначальника УГИБДД

Пермский экс-министр из Тюмени получил 8,5 лет «строгача» за коррупцию

В Забайкалье глава уранодобывающего предприятия попался на взятке

Главу Севастополя обвинили в передаче реликтового леса под застройку

В Башкирии офицер МЧС попался на крупной взятке

Глава подмосковного Лосино-Петровского попался на систематических взятках

«Они меня убивают…»: известный юрист просит президента России защиты от «чекистов»

Ущерб – сотни миллионов: глава и сотрудники Росреестра Дагестана попались на махинациях с землей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Видеорепортаж, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,

Новости партнеров