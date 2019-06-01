Экс-губернатор Ивановской области попался на расхищении бюджета

Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области, ныне депутата Ивановской областной думы седьмого созыва Павла Конькова. Как сообщила пресс-служба ведомства, высокопоставленный чиновник подозревается с расхищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Вместе с экс-главой региона задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей.

При взаимодействии с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователями СК России проведены обыски и иные следственные действия на территории городов Москвы, Иваново и Воронежа.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативная съемка СКР

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 01.06.19

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