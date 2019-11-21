Американские вузы должны рассказать о своих связях с Россией

Два вуза в США должны отчитаться перед Министерством образования о контактах с представителями РФ. Американские власти заинтересовали контракты, заключенные с российскими компаниями, а также полученные подарки.

Предписание получили Массачусетский технологический институт и Мэрилендский университет, передает РБК. Чтобы предоставить исчерпывающую информацию по этому вопросу, у вузов есть 30 дней.

В частности, министерство интересуется контактами университетов с «Лабораторией Касперского» и фондом «Сколково». В отчетах вузы должны перечислить все подарки и контракты, имеющие иностранное происхождение.

Отмечается, что Вашингтон заинтересован не только в данных о контактах с Россией, но и с властями Китая, Саудовской Аравии и Катара, а также компаниями из этих государств: Huawei, ZTE и Saudi Aramco.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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