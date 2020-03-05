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Четверг, 5 марта 2020, 17:20 мск

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Путин и Эрдоган в Кремле пытаются разрешить Идлибский кризис

Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи станет обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе, где за последние недели произошли несколько столкновений между турецкими и сирийскими военнослужащими, которые привели к жертвами с обеих сторон.

Владимир Путин перед началом встречи заявил турецкому коллеге, что «ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора». Он также выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии. Поэтому, обратился президенту РФ к турецкому лидеру, «нам нужно обязательно проговорить всё, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день». Путин пояснил, для чего это необходимо: чтобы ничего подобного не повторялось и «это не разрушало российско-турецкие отношения». Россия дорожит отношениями между странами, подчеркнул российский лидер.

Эрдоган в ответ выразил надежду, что в ходе встречи удастся найти решения по урегулированию «очень напряженной» ситуации в Идлибе. «Считаю, что наши сегодняшние шаги, которые будут предприняты, и наши решения, несомненно, облегчат ситуацию», – сказал президент Турции.

При этом Эрдоган отметил, что отношения между двумя странами достигли пика – это касается «и оборонной промышленности, и торговых отношений». «Мы считаем и говорим, что нам необходимо продвинуться в этом направлении», – подчеркнул он, выразив уверенность, что Россия и Турция «преуспеют в этом деле».

Переговоры лидеров двух стран проходят тет-а-тет. Позже, как подчеркнул Путин, «при необходимости» к ним присоединятся представители делегаций двух стран.

Как сообщал «Новый День», ситуация в провинции Идлиб обострилась в середине февраля. Анкара обвинила вооруженные силы Сирии в авиаударе, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. Как заявило Минобороны России, под обстрел сирийской армии попали турецкие военные, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований». Турки в ответ атаковали позиции сирийских вооруженных сил. Как заявили власти Турции, военные поразили более 200 целей.

Из-за гибели военнослужащих Анкара 27 февраля начала в Идлибе военную операцию «Щит весны». 1 марта Турция сбила два сирийских военных самолета, 3 марта – еще один самолет ВС Сирии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.03.20

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