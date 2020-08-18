«Оскорбление белорусского народа»: Лукашенко наградил силовиков после жестокого подавления протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после жесткого разгона силовиками участников массовых протестных акций против результатов выборов главы государства наградил более 300 силовиков медалями «За безупречную службу» трех степеней. Соответствующий указ был подписан Лукашенко 13 августа и 18 августа опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Награды выданы «за образцовое выполнение служебных обязанностей», говорится в документе. Медалью «За безупречную службу» первой степени награжден 21 сотрудник МВД, остальные получили медали второй и третьей степени.

Представитель объединенного штаба оппозиции, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова сочла награждение силовиков «оскорблением белорусского народа». По ее мнению, «это очень большой шаг к полицейскому государству». «Власть должна ответить за то, что избивают людей, калечат их жизни», – отметила представитель оппозиции в эфире «Еврорадио».

В Белоруссии десятый день не прекращаются массовые протесты против итогов выборов президента. Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с тем, что действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты. За четыре дня протестов было задержано около 7 тыс. человек, более 200 человек оказались в больницах, двое погибли. Демонстрантов поддержали забастовками крупнейшие заводы и предприятия республики.

Жесткие действия белорусских силовиков в отношении участников мирных акций протеста резко критикуют как в Белоруссии, так и за рубежом.

Минск, Наталья Петрова

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