«Начинают строить баррикады»: в Белоруссии протестующих разгоняют водометами, слышны выстрелы

В Белоруссии силовики водометами разгоняют с улиц протестующих, в Минске на одной из улиц горожане начали строить баррикады. При этом, как пишут местные телеграм-каналы, в Бресте были замечены силовики без опознавательных знаков с оружием в руках.

На кадрах видеоролика из Минска, который опубликовал телеграм-канал Nexta Live, видно, что люди складывают какую-то конструкцию на дороге. «Возле ТРЦ Palazzo в Минске протестующие начинают строить баррикады из дорожных ограждений», – говорится в сообщении.

Кроме того, в канале отмечается, что на улицах Бреста были замечены силовики без опознавательных знаков с оружием в руках, а в Гродно – бойцы внутренних войск с георгиевскими лентами. В одном из опубликованных видеороликов слышны резкие звуки выстрелов. Автор видео за кадром сообщает, что стреляли люди в гражданской одежде, однако ни правоохранители, ни военные, которые не могли не слышать эти хлопки, на них не отреагировали.

Водомёты для разгона вышедших на улицы людей силовики применили в Бресте, пишет портал Tyt.by. На перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов после этого участников протеста стали жестко задерживать, на месте появилось много сотрудников ОМОН. Горожане разбежались по дворам, а затем вновь собрались на бульваре Космонавтов. Кроме того, в Минске к ТЦ «Арена-Сити» также пригнали четыре водомета и несколько автозаков – после этого протестующие развернулись и отправились по проспекту Победителей по направлению к стеле. К шеренге силовиков у «Арена-сити» подошла колонна спортсменов, скандируя «Народ – чемпион!» и «Мы играем честно». Среди них оказался и заместитель председателя федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков.

Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые народные протесты и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

В Евросоюзе не признали президентские выборы в Белоруссии, и объявили о новых персональных санкциях для ответственных за насилие и фальсификацию выборов в стране.

Минск, Татьяна Дорофеева

Минск. Другие новости 13.09.20

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