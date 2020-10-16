Стала известна причина объявления Тихановской в международный розыск – ей грозит до 5 лет колонии

Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Белоруссию Светлану Тихановскую, которую в ЕС считают лидером белорусской оппозиции, в межгосударственный розыск. Ей инкриминируют призывы «к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства» (ч. 3 ст. 361 УК РБ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России. Согласно УК Белоруссии, санкция по этой статье предполагает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с отбыванием наказания в колонии.

Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны с использованием СМИ и интернета. В ведомстве отметили, что следствием получены доказательства совершения отдельными членами Координационного совета оппозиции действий в целях «дестабилизации социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинения вреда национальной безопасности».

Напомним, что 7 октября стало известно, что Светлана Тихановская, которая после президентских выборов уехала в Литву, объявлена в розыск в России. Согласно базе данных МВД РФ, она разыскивается по статье УК, но по какой именно – не уточнялось.

Позже в министерстве пояснили, что экс-кандидат в президенты Белоруссии появилась в российской базе разыскиваемых лиц в рамках соглашений о сотрудничестве правоохранительных ведомств. При этом уголовных дел в России против Тихановской не возбуждалось. Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, но подробности дела не сообщила.

Напомним, Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского. Позднее, в ходе предвыборной кампании, Тихановский был арестован по обвинению в применении насилия к сотрудникам полиции и до сих пор находится за решеткой. Согласно официальным результатам выборов, состоявшихся 9 августа, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Добавим, что в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов выборов. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых, честных выборов главы государства и освобождения политзаключенных. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 16.10.20

Патриарх Ириней: президента Сербии судят за измену, которую он не совершал. / Неразбериха и нарушения: в Москве запрещен проезд в метро без масок и перчаток. / «Они говорят, русские злятся на Сербию. Это смешно»: Вучич ответил на выпады оппозиции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»