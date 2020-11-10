«Об этом никто не договаривался»: в Карабахе не будет турецких миротворцев

В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, следует из текста заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о прекращении военных действий в непризнанной республике, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет размещена совместная миротворческая миссия России и Турции. Между тем в тексте заявления лидеров трех стран по Карабаху нет упоминания о Турции, в том числе в контексте миротворческих сил. Как пояснил пресс-атташе Кремля Дмитрий, вопрос пребывания в Нагорном Карабахе турецких солдат-миротворцев никем не согласовывался. «Об этом не договаривались три стороны», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам (цитата по «Ъ»), подчеркнув, что «об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано».

Касаясь создания мониторингового центра по контролю за прекращением огня, предусмотренного мирным соглашением, Песков отметил, что данный центр может быть размещен в Азербайджане, по этому вопросу будут проведены отдельные переговоры: «Нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности». При этом мирное соглашение не предусматривает участие Турции в его работе. Однако турецкие власти настаивают на участии Анкары в контроле за перемирием в Карабахе. «Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном», – заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, «сейчас идет обсуждение: каким образом за ним будут наблюдать», передает РИА «Новости».

Ранее сегодня источник «Интерфакса» сообщил, что Министерства обороны России и Турции 10 ноября подпишут соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, будут размещены российские миротворцы. Документ также предусматривает возвращение Азербайджану Агдамского района – Ереван должен передать эту территорию Баку до 20 ноября 2020 года. Кроме того, Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», – говорится в заявлении руководителей Азербайджана, Армении и России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.20

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