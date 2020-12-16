В Госдуме хотят сажать в тюрьму за блокировку улиц: кабмин не возражает

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование транспортного движения на улицах и путей сообщений. Автором дополнений в часть первую статьи 267 Уголовного кодекса выступил депутат нижней палаты российского парламента от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Ранее он предложил сажать на два года за клевету в Интернете. Кроме того, парламентарий инициировал введение новых правил финансирования публичных акций, работы журналистов на митингах, а также штрафов за их нарушение.

Депутат предложил наказывать за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, а также воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц. Наказание будет грозить и в случае, когда «указанные противоправные действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека», следует из пояснительной записки к документу.

Отметим, что ответственность за причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью, смерть человека или двух и более лиц уже предусмотрена в действующей редакции статьи 267 УК. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

Как указывает депутат, «бесперебойное функционирование путей сообщений и улично-дорожной сети является жизненно-важным условием, напрямую затрагивающим вопросы жизни, здоровья и безопасности граждан, а также сохранности имущества, в том числе в связи с обеспечением работы экстренных служб (скорой помощи, полиции, МЧС и других служб)».

Между тем, как говорится в пояснительной записке, статья 267 УК РФ не охватывает «случаи блокирования объектов транспортной инфраструктуры, воспрепятствования движению транспортных средств на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, а также случаи, когда указанные противоправные действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека».

Парламентарий предлагает установить наказание в зависимости от степени причиненного ущерба здоровью человека и величины ущерба в результате подобных деяний. В случае принятия закона минимальный штраф составит 100 тыс. рублей, максимальный – 700 тыс. рублей. В качестве одного из альтернативных наказаний предлагается лишение свободы на срок до года (минимум) и до 10 лет (максимум). Максимальный срок предусмотрен за «разрушение, повреждение… транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов», если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Для реализации проекта закона не потребуется бюджетных средств, следует из его финансово-экономического обоснования.

Кабмин РФ поддержал законопроект с учетом замечаний.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.12.20

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