Госдума одобрила запрет на участие россиян в работе нежелательных НКО за рубежом

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности иностранных нежелательных организаций за пределами страны. Соответствующие поправки вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Законопроект разработан членами комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым.

В пояснительной записке к документу отмечается, что были выявлены многочисленные случаи участия россиян в проходящих за рубежом тренингах «по влиянию на избирательные кампании», а также по «организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций» и «осуществлению антироссийских информационных акций».

Как сообщал Пискарев, думская комиссия следит за деятельностью 10 центров по организации тренингов.

Авторы поправок указывали, что они направлены на «создание дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию России нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».

Кроме того, вводится дополнительное основание для признания иностранной или международной организации нежелательной на территории России. Речь идет об оказании посреднических услуг при проведении операций с деньгами НКО, которые уже имеют в России статус нежелательных.

Согласно данным Минюста РФ, в настоящее время в реестре нежелательных числится 31 организация: 20 из США, 3 из Великобритании, 2 из Чехии и по одной – из Германии, Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции.

Ранее сегодня Госдума ввела в первом чтении запрет на участие в выборах в Госдуму для причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.21

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