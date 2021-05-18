Законопроект о недопуске на выборы причастных к экстремизму прошел первое чтение

Госдума в первом чтении утвердила законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Документ был внесен на рассмотрение парламентариев 4 мая. Авторы инициативы – члены комиссии по борьбе с вмешательством во внутренние дела РФ во главе с ее председателем единороссом Василием Пискаревым.

Парламентарии предложили дополнить закон «О выборах депутатов Госдумы» нормой, которая отстранит от выборов руководителей, замруководителей вышеупомянутых организаций, а также руководителей и замруководителей их структурных подразделений на пять лет. Под действие законопроекта попадут также участники, работники подобных организаций и другие лица, оказывавшие им любую помощь, следует из пояснительной записки к законопроекту. Они не смогут избираться в Госдуму в течение трех лет. Сроки будут исчисляться со дня вступления в силу судебного решения о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

Действие законопроекта также коснется тех, кто занимал руководящие должности в таких организациях за три года до вступления в силу судебного решения о запрете либо ликвидации организации. Дорога в парламент будет закрыта и для людей, работавших в такой организации или помогавшим ей за один год до вступления в силу решения суда.

Ряд политологов заявили, что поправки направлены в основном против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, но в будущем их действие могут расширить и на других лиц.

Законопроект раскритиковали депутаты Госдумы из оппозиционных фракций за прописанный в документе принцип обратной силы. Как заявил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, поправки противоречат Конституции России. «Здесь предлагается распространить действие закона и придать ему обратную силу, что впрямую противоречит статье 54 пункту 1 Конституции РФ», – подметил парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

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