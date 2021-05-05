Госдуме предложили не допускать к выборам участников экстремистских организаций

Депутаты Госдумы предложили ужесточить законодательство об экстремизме и нежелательных организациях. В частности, планируется запретить участвовать в выборах депутатов Госдумы гражданам, которые спонсировали или работали в экстремистских организациях.

Группу авторов поправок возглавил глава комиссии по борьбе с вмешательством во внутренние дела России Василий Пискарев. Все три законопроекта представлены в Госдуму вечером 4 мая.

В первом содержатся поправки к закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Авторы предложили запретить россиянам участвовать в делах нежелательных организаций за рубежом.

По словам Пискарева, нежелательные для РФ организации устраивают курсы и тренинги для россиян, живущих за рубежом. Слушатели таких курсов позже возвращаются в Россию и занимаются противозаконной деятельностью, устраивают беспорядки. Думская комиссия следит за деятельностью 10 подобных центров.

Второй проект предлагает убрать упоминание о двухкратной административной ответственности из статьи 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). То есть стать фигурантом уголовного дела можно будет без двух постановлений по административным делам за год. Рядовых участников планируется лишать свободы на 1-4 года (если было административное наказание), а руководителей – на 2-6 лет.

Статью предложено дополнить санкцией за обучение на курсах нежелательных организаций в виде штрафа в 300-500 тыс. рублей, обязательных или принудительных работ и даже лишения свободы на 1-4 года.

По данным «Коммерсанта», Верховный суд отметил, что авторы проекта не приложили статистику в доказательство, что существующего регулирования недостаточно.

Третий пакет предлагает запретить участие в выборах в Госдуму для россиян, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Закон «О выборах депутатов Госдумы» планируется дополнить нормой, которая отстранит от выборов руководителей такой организации на пять лет, участников и тех, кто оказывал любую помощь, – на три года. Сроки будут исчисляться со дня вступления в силу судебного решения о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

«Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, допускающих в своих воззрениях нарушение закона, вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учетом особого статуса депутата. Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников», – цитирует Пискарева Telegram-канал думской комиссии.

Бывший глава региональных штабов оппозиционера Алексея Навального (внесены в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму) Леонид Волков назвал проекты «топорными» и заявил, что они подготовлены из страха перед несистемной оппозицией.

«В каждой строчке страх. Перед Любой Соболь, перед любым нашим координатором региональным – кто угодно из них просто порвет любого единоросса. Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей», – написал Волков в своем Telegram-канале.

Политолог Константин Калачев отметил, что «причастность» к деятельности экстремистской организации растяжимое понятие. По его мнению, поправки направлены в основном против Навального и его сторонников, но в будущем их действие могут расширить и на других лиц.

«6,5 млн подписчиков Навального в YouTube тоже можно счесть причастными», – цитирует эксперта «Ъ».

Политолог Александр Пожалов назвал предложения депутатов введением коллективной ответственности, потому что в законе уже прописан запрет на участие в выборах экстремистов. Он допустил, что в случае принятия новые нормы могут распространить и на выборы регионального и даже местного уровня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.05.21

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