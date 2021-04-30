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Пятница, 30 апреля 2021, 14:10 мск

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Росфинмониторинг включил штабы Навального в список экстремистов и террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила штабы Алексея Навального в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. «Общественное движение «Штабы Навального» включено в соответствующий список на сайте ведомства под номером 461.

Ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями.

Накануне координатор сети региональных штабов оппозиционного политика Леонид Волков объявил об их роспуске. Это решение он объяснил тем, что сохранение работы сети в нынешнем виде невозможно, так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме».

Москва, Наталья Петрова

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