Лукашенко грозит закрыть транзит товаров из Европы в Россию и Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения ограничений на транзит грузового транспорта из европейских стран. На такие меры он может пойти в случае введения новых санкций против республики.

«А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать [Белоруссию] по Северному полюсу и через Средиземное море», – цитирует Лукашенко госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

Белорусский лидер подчеркнул, что власти республики ведут себя «по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее» в условиях пандемии.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые жестко подавлялись силовиками. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

Минск, Зоя Осколкова

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