Назарбаев остается в Нур-Султане: оказывает поддержку Токаеву

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается в столице республики и оказывает поддержку действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. По его словам, неофициальная информация относительно экс-президента является лживой и расценивается как попытка дестабилизации ситуации.

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», – подчеркнул Укинбай, слова которого приводятся в телеграм-канале Tengrinews.

«Как я ранее заявлял, Елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», – пояснил пресс-секретарь.

«Елбасы и глава государства всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», – заявил Укинбай.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного газа для заправки автомобилей. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки и погромы. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Сегодня власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране. В то же время, как прозвучало на заседании оперативного штаба, в отдельных населенных пунктах проводится «зачистка». Принимаются меры к соблюдению режима чрезвычайного положения. По последним данным возбуждено более 100 уголовных дел. Задержано более почти шесть тысяч человек.

Нур-Султан, Светлана Антонова

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