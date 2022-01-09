Миротворцы ОДКБ будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут находиться в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Об этом сообщил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, который сейчас руководит миротворческим контингентом ОДКБ. По его словам, коллективные силы Организации завершили развертывание на территории Казахстана.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – уточнил Сердюков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов со своей стороны заявил на брифинге о планах завершить контртеррористическую операцию в республике только после полного уничтожения террористов.

Численность контингента ОДКБ в Казахстане составляет до 2,5 тысяч военнослужащих. Миротворцы были направлены по просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Костяк миротворческой миссии составляют российские десантники.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного газа для заправки автомобилей. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки и погромы. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Сегодня власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране. В то же время, как прозвучало на заседании оперативного штаба, в отдельных населенных пунктах проводится «зачистка». Принимаются меры к соблюдению режима чрезвычайного положения. По последним данным возбуждено более 100 уголовных дел. Задержано более почти шесть тысяч человек.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков погибли 164 человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились почти 2 тысячи человек, более половину из которых в Алма-Ате.

Москва, Светлана Антонова

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