Путин о событиях в Казахстане: «Попытка вмешательства извне, майданные технологии и обученные боевики»

Президент России Владимир Путин прокомментировал события в Казахстане. По его словам, соседняя страна столкнулась с угрозой своей государственности, которая была вызвана не стихийными протестными акциями из-за цен на топливо, а теми, «кто взял в руки оружие и нападал на государство». Об этом Путин заявил на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. По его мнению, в Казахстане использовались майданные технологии, а боевики проходили подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Как отметил Путин, Казахстан столкнулся «с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету». «Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это другие люди и у них другие цели», – сказал глава российского государства.

При этом, как полагает Путин, в Казахстане «активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов», а также «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», в том числе, «очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».

Президент РФ согласился с оценкой событий Казахстана, которую ранее дал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Последний, в частности, заявлял, что нападение на Казахстан явилось актом агрессии, на который нужно было немедленно реагировать. «Полностью с этим согласен», – сказал Путин, отметив, что в Казахстане наблюдается «именно агрессия международного терроризма: откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?"

Как отметил российский президент, сейчас ситуация в Казахстане постепенно нормализуется. Он уверен, что в самое ближайшее время «положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано».

Глава российского государства выразил убеждение, что события в Казахстане – это «не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне» во внутренние дела государств – участниц ОДКБ. «И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий цветных революций», – отметил Путин.

Президент РФ добавил, что ОДКБ удалось быстро принять решения, которые не допустили деградации ситуации, отметив, что миротворческие силы организации пробудут в Казахстане столько времени, сколько необходимо. По его мнению, ОДКБ показала свой потенциал – способность действовать оперативно.

Путин счел необходимым поручить комитету секретарей совбезов стран ОДКБ выработать предложения «по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства».

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного автомобильного газа. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки кабмина и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, но ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки, погромы и мародерство. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Добавим, что Токаев на сегодняшнем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ назвал события в стране попыткой госпереворота. По его словам, главной целью террористов, в том числе иностранных боевиков, был захват власти. Президент Казахстана также отметил, что действия боевиков были тщательно спланированы и координировались из одного центра. Токаев пообещал, что Казахстан в ближайшее время «представит на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии» против республики.

Москва, Наталья Петрова

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