Назарбаев официально лишен пожизненного председательства в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в законодательство, которые официально лишают первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного руководства Советом безопасности и Ассамблеи народа Казахстана.

Закон касается также необходимости согласования с Назарбаевым, который официально считался пожизненным лидером нации, ключевых государственных инициатив.

Как сообщалось ранее, на фоне январских беспорядков в Казахстане с требованиями отстранения от власти первого президента страны Назарбаев по собственной инициативе передал полномочия главы Совбеза действующему президенту республики. Позже родственники Назарбаева покинули свои посты в руководящих структурах государства.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента в марте 2019 года, однако сохранил тогда за собой посты руководителя Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана.

18 января Назарбаев выступил с видеообращением к казахстанцам. Это было первое публичное появление бывшего президента с начала январских волнений в стране. Назарбаев тогда заявил, что вся полнота власти находится у действующего главы государства, а сам он – на заслуженном отдыхе. Также он назвал беспочвенными слухи о «конфликте или противостоянии в элите».

Нур-Султан, Светлана Антонова

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