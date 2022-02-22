США сегодня объявят о новых санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР

США анонсировали новые санкции в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик во вторник, 22 февраля. Соответствующее решение готовится в координации со странами-союзниками и партнерами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

По словам представителя администрации президента США, новые ограничительные меры против России будут ответом на «решения и действия Москвы», касающиеся ДНР и ЛНР.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон завтра (во вторник) введет санкции против Москвы за «очевидное нарушение международного права». Она призвала Россию «вернуться за стол переговоров и работать над обеспечением мира», передает ТАСС.

Добавим, что сегодня о новых антироссийских санкциях из-за ДНР и ЛНР объявит Великобритания.

Ранее президент США Джо Байден ввел санкции в отношении ДНР и ЛНР. Своим указом американский лидер запретил инвестиции в их экономики, торговлю и финансирование ЛДНР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, этим решение Вашингтон пытается не допустить получение Кремлем выгоды от признания ДНР и ЛНР.

Ранее французский историк и писатель Дмитрий де Кошко заявил, что санкции, которые США собираются ввести против России в связи с событиями вокруг Украины, очень больно ударят по Европе. По словам эксперта, рестрикции могут осложнить функционирование европейского бизнеса, также пострадают обмены с культурными и общественными организациями.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Он также поручил Вооруженным силам РФ обеспечить мир в ЛДНР. Сегодня Госдума и Совет Федерации рассмотрят ратификацию договоров РФ с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Вашингтон, Наталья Петрова

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