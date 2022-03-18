Отставки не будет: Путин предложил оставить Набиуллину главой Центробанка

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

«Президент РФ в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по финансовому рынку вынести вопрос о переназначении Набиуллиной на заседание совета палаты 21 марта, сказано в пресс-релизе.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года. Глава Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост руководителя Центробанка на рассмотрение Госдумы представляет президент.

Как сообщал «Новый День», политика Центробанка РФ регулярно подвергалась критике со стороны депутатов Госдумы, неправительственных экономистов и представителей бизнеса. Суть претензий сводилась к тому, что деятельность финансового регулятора провоцирует рост инфляции внутри РФ и создает условия для вывода капитала из страны. Кроме того, парламентарии и экономисты указывали, что высокая ключевая ставка снижает рост отечественной экономики. По их мнению, политика ЦБ не соответствует интересам России.

После введения новых западных санкций в ответ на спецоперацию Минобороны РФ на Украине, в Госдуме вновь обратили внимание на эту проблему и поставили вопрос об отставке Набиуллиной. Так, депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что сейчас нужно принять меры, чтобы отечественная банковская система работала на Россию. «Может даже, поставить вопрос о замене председателя Центробанка, который в принципе не сохранил собранные колоссальные золотовалютные резервы и нанес удар в спину в самый неподходящий момент – три триллиона сжег за два дня», – заявил Коломейцев, комментируя потерю Россией значительной части золотовалютных резервов из-за западных санкций. Слова парламентария прозвучали под аплодисменты коллег.

Москва, Наталья Петрова

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