Возможна ли отставка главы Банка России: судьбу Набиуллиной в ближайшее время решит Путин

В Кремле отказались анонсировать кадровые решения относительно главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, срок полномочий которой на этом посту истекает в июне. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение примет глава государства.

«Мы никогда не анонсируем такие (решения). Когда президент внесет – тогда и внесет», – цитирует «Интерфакс» комментарий Пескова с ответом на вопрос, «продолжит ли Эльвира Набиуллина руководить Банком России».

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий. В данном случае – до 24 марта.

Напомним, Набиуллина регулярно подвергалась жесткой критике со стороны депутатов Госдумы и неправительственных экономистов. Суть претензий сводилась к тому, что деятельность финансового регулятора провоцирует рост инфляции внутри РФ и создает условия для вывода капитала из страны. Осенью прошлого года выпады против ЦБ участились. В ноябре лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов подчеркивал, действия Центробанка РФ, в том числе по повышению ключевой ставки, не соответствуют интересам России. «Следование нормам Международного валютного фонда – это не есть соответствие действий Центробанка интересам Российской Федерации», – констатировал он.

После введения новых западных санкций, поводом для которых стала спецоперация Минобороны РФ на Украине, в Госдуме вновь обратили внимание на эту проблему и поставили вопрос об отставке Набиуллиной . В частности, депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что сейчас необходимо принять меры, чтобы отечественная банковская система работала на Россию. «Может даже, поставить вопрос о замене председателя Центробанка, который в принципе не сохранил собранные колоссальные золотовалютные резервы и нанес удар в спину в самый неподходящий момент – три триллиона сжег за два дня», – под аплодисменты коллег заявил Коломейцев, комментируя потерю Россией значительной части золотовалютных резервов.

Примечательно, что похожее мнение время от времени высказывали представители «Единой России». В частности, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров считает, что Центробанк РФ находится под контролем Международного валютного фонда и выполняет его распоряжения, в результате чего у России фактически нет экономического суверенитета. Парламентарий неоднократно предлагал внести поправки в Конституцию РФ относительно ЦБ, который сейчас выведен из структуры государственной власти, – чтобы отечественная финансовая система страны работала в пользу россиян, а не зарубежного капитала.

Москва, Светлана Антонова

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