Япония анонсировала борьбу с лазейками в санкциях против России

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что на G20 будет работать со странами, не принявшие антироссийские санкции, с тем, чтобы помешать обходу рестрикций. По его словам, одна из целей его участия в министерской онлайн-встрече «Большой двадцатки» – проведение работы среди государств, которые не приняли санкций в отношении России.

«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки», – приводит слова Судзуки РИА «Новости».

По его словам, страны, которые ввели антироссийские санкции, «хотят, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек».

«Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании по резолюциям ООН или был против», – отметил японский министр. Он заявил о необходимости использовать встречу G20, чтобы «проводить работу с такими странами».

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия может обойти западные санкции из-за нежелания многих стран примкнуть к антироссийским рестрикциям. В первую очередь речь идет о развивающихся экономиках. Однако и среди союзников США есть те, кто не торопится поддержать санкционное давление, отмечается в статье.

Токио, Наталья Петрова

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