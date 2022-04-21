Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о недопустимости односторонних санкций и политики двойных стандартов. Слова китайского лидера прозвучали в видеообращении для Азиатского экономического форума, которое транслирует Центральное телевидение страны.

«Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», – сказал Си Цзиньпин.

Он призвал придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния. Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам», – подчеркнул председатель КНР.

Кроме того, по словам китайского лидера, Пекин категорически не приемлет «юрисдикцию длинной руки» (распространение национального законодательства за пределы государства) отдельных стран. «Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке», – заключил Си Цзиньпин.

Стоит отметить, что Китай неоднократно осуждал антироссийские санкции Запада. В свою очередь США обещают усилить давление на КНР в том случае, если страна не будет соблюдать введенные против России ограничения. На это в Пекине заявили, что Китай не является стороной конфликта в российско-украинском конфликте, а потому не видит причин тому, чтобы украинский кризис повлиял на торговые отношения КНР с какой-либо страной.

Пекин, Зоя Осколкова

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