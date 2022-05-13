Япония запретила поставки в Россию высокотехнологичного оборудования

Кабмин Японии расширили список запрещенных для поставок в Россию товаров и технологий в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В новый перечень попало 14 наименований высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Запрет вступит в силу 20 мая.

В список вошли 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем, оборудование для производства топлива из водорода, вакуумные насосы, охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, устройства числового программного управления для станков, а также полимеры и метаматериалы.

Ранее Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 141 должностное лицо из РФ, ЛДНР, а также 71 компанию из России. В черный список попали глава правительства РФ Михаил Мишустин, замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева и руководство республик Донбасса.

Накануне вступили в силу японские санкции в отношении активов Сбербанка и Альфа-банка. Вместе с ними в санкционном списке оказались 398 физических и 28 юридических лиц из России.

Токио, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»