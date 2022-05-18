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NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 10:04 мск

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Канада закрыла въезд в страну для Путина и еще тысячи россиян

Фото: pixabay.com

Власти Канады запретили въезд в страну для примерно 1 тыс. граждан России, включая российского президента Владимира Путина, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино в своем твиттере. Ранее в отношении попавших в черный список граждан РФ были введены канадские санкции.

«Мы только что объявили о запрете на въезд в Канаду для примерно тысячи россиян, включая Путина и людей из его окружения», – написал Мендичино в соцсети. Министр также отметил, что Канада «продолжит поддерживать Украину» и намерена «призвать Россию к ответу».

Ранее Канада ввела рестрикции против членов Совета Федерации России, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также против предприятий оборонного сектора РФ и ряда бизнесменов.

Россия в качестве ответной меры запретила въезд в страну для премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы МИД Мелани Джоли и более 300 членов парламента.

Оттава, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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