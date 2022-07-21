Товары для авиации, продукты и нефть: ЕС ввел санкционные послабления для России

Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. С таким заявлением сегодня, 21 июля, выступил Совет ЕС. Кроме того, Евросоюз утвердил санкционные исключения для сделок в сферах продаж сельскохозяйственной продукции и по транспортировке российской нефти в третьи страны.

«Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов», – говорится в сообщении.

Также указывается, что «запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен». Во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире рестрикции не будут касаться сделок с рядом госпредприятий России по поставке сельскохозяйственной продукции и транспортировке российской нефти в третьи страны, указывается в заявлении.

Кроме того, Совет ЕС заявил, что не будет запрещать третьим странам приобретать медицинское оборудование и лекарства из России. Евросоюз также пообещал упростить доступ к правосудию.

Соответствующие документы вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Ранее сегодня Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, который среди прочего включает эмбарго на импорт золота и запрет на торговлю ювелирными изделиями. Новый санкционный пакет также усиливает экспортный контроль в отношении двойного назначения и передовых технологий – расширяется «список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности», указано в сообщении.

Брюссель, Наталья Петрова

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